الإثنين 05 مايو 2025
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محافظات

توريد 46 ألف طن قمح إلى صوامع أسيوط

توريد القمح بأسيوط،
توريد القمح بأسيوط، فيتو

 أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت 46 ألف طن و297 كجم، من خلال 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تشمل الصوامع والشون والهناجر ومراكز التجميع، والتي تبلغ السعة التخزينية الإجمالية لها نحو 160 ألف طن.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 188 ألفًا و149 فدانًا، تم حصاد 66 ألفا و120 فدانًا منها حتى الآن. 

 

توفير كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة للمزارعين

 وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة كثفت جهودها بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة للمزارعين، بما يضمن تسهيل وتسريع عملية التوريد.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة نقاط الاستلام وانتظام عمليات استلام القمح وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع متابعة جودة المحصول المورد، لافتًا إلى تشكيل لجان فنية لمتابعة أعمال التوريد على أرض الواقع وحل أي معوقات قد تواجه الموردين، فضلًا عن صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى.

ودعا اللواء هشام أبوالنصر جموع المزارعين إلى مواصلة التوريد إلى المواقع التخزينية المعتمدة، للاستفادة من السعر المجزي والدعم الفني والخدمي المقدم من الدولة، دعمًا للمخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيقًا للأمن الغذائي الوطني.

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محافظ أسيوط يتفقد بدء موسم توريد القمح بصوامع مصر الوسطى (صور)

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727 – 088/2135670)، كما يمكن إرسال الشكاوى والمقترحات عبر تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، إلى جانب إمكانية التواصل عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برقم (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية.

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