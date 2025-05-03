محافظ أسيوط وكيلا لعروس من دار أيتام

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في لفتة إنسانية طيبة، مراسم حفل عقد قران عروسين من أبناء دور رعاية الأيتام بالمحافظة ووقع وكيلا عن العروس، وذلك بقاعة نادي الشرطة بأسيوط وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المحافظ على مشاركتهما فرحتهما فى إتمام زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلوبهما، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وحضر الحفل، اللواء إسماعيل حسين، مستشار محافظ أسيوط لشئون المكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتورة أماني الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد والعديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة

محافظ أسيوط يشارك حفل عقد القران

وشهد محافظ أسيوط عقد قران العريس محمود من دار الحنان لرعاية الأيتام البنين بالفتح، على العروس حنان من دار الصفا لرعاية اليتيمات بحي غرب، وقام بالتوقيع وكيلا عن العروس في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم ورعاية الأيتام وسط أجواء من الفرحة والزغاريد.

وقدم محافظ أسيوط، خالص تهانيه للعروسين بعقد قرانها، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية معهما، مشيرًا إلى أن المحافظة تكفلت بكافة مصاريف حفل عقد القران واستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة دعمًا لهما في بناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة في تعظيم دور العمل الخيرى وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير كافة سبل الدعم للأيتام، وتقديم يد المساعدة وتوفير مستلزمات تجهيز الفتيات الأيتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب اللواء هشام أبوالنصر عن سعادته كونه وسط أبنائه من الأيتام، مؤكدًا أهمية مشاركة الأيتام في جميع المناسبات مما يساهم في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، ويعزز من اندماجهم في المجتمع مؤكدا أنه لن يتوان عن دعمهم في أي مكان في المحافظة.

كما قدم العروسان الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط، مثمنين دوره الأبوي في تقديم يد العون ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وسادت حالة من البهجة والسعادة خلال الحفل بين أبناء دور الرعاية (الحنان والصفا) معربين عن سعادتهم البالغة بمشاركة المحافظ في عقد القران موجهين الشكر له على هذه اللمسة الطيبة، والتي أدخلت البهجة على قلوبهم.

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