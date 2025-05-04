الأحد 04 مايو 2025
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محافظ أسيوط يتفقد مستودع أسطوانات البوتاجاز ليطمئن على توافر الكميات والبيع بالسعر الرسمي (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أسطوانات البوتاجاز،فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مستودع أسطوانات البوتاجاز بالجمعية التعاونية الزراعية بمركز أبنوب، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان توافر الخدمات الأساسية للمواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

توفير 400 اسطوانة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين 

حيث اطمأن محافظ أسيوط على توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة داخل المستودع، الذى يوفر 400 أسطوانة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين بالأماكن المجاورة، مع وجود أرصدة كافية بالمستودع مؤكدًا على أهمية توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين دون انقطاع، كما شدد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية للأسطوانات، ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستحقين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.

 

 

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تعمل على متابعة كافة المستودعات بشكل دوري، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق هذا الهدف، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضمان وصول المنتجات إلى مستحقيها وتوافرها بالمستودعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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تأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظة أسيوط على متابعة الخدمات الأساسية، والتأكد من توافرها بالشكل المناسب، بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

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