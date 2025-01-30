الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع القومي للاتصالات تعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط مع القومي للاتصالات، فيتو

التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في إطار التعاون الدائم والمشترك بين محافظة أسيوط والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الوعي لدى المواطنين بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وكيفية مواجهة المخاطر السيبرانية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي أمن لحماية البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية ومواجهة التحديات الرقمية.

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط واللواء محمد السجلابي رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل تنظيم سلسلة من الندوات والمبادرات التوعوية بهدف نشر الوعي لدى المواطنين بالمخاطر السيبرانية والخدمات الرقمية للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة وذلك في إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

معرفة أهمية الأمن السيبراني

وأوضح محافظ أسيوط أهمية تبني كافة مؤسسات الدولة لثقافة إدراك ومعرفة أهمية الأمن السيبراني وجعله مسؤولية مشتركة للجميع فالأمن هو مسؤولية الجميع داخل أي منظمة والمخاطر الأمنية للمؤسسات يمكن أن تتأثر بسوء سلوك أي موظف وضرورة وضع خطة أمنية فعّالة والنظر في تأثيرها على المصالح الحكومية وغير الحكومية بالدولة مع مراعاة  تنفيذ برامج تدريبية خاصة وورش للتوعية بالأمن السيبراني ومدي خطورته والاستخدام الآمن للمستخدمين. 

محافظ أسيوط يلتقي العاملين بالموارد البشرية ويوجه بتطوير منظومة العمل وتحسين الأداء

محافظ أسيوط يلتقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لبحث تكثيف العمل الدعوي (صور)

 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة وضع خطط مناسبة لتجنب الكوارث ووجود خطط احتياطية في حال حدوث أي هجمات سيبرانية كبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسيوط البنية التحتية التكنولوجية التحول الرقمي التنمية المستدامة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط القومى لتنظيم الاتصالات اللواء هشام ابو النصر حماية البنية التحتية رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بالوحدات الخدمية

انطلاق مبادرة "بإيدينا نجملها" لنظافة وتجميل شوارع أسيوط (صور)

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر في رمضان

تطهير الترع والمصارف بمراكز أبنوب وصدفا وديروط والقوصية وأسيوط

مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم فعاليات جلسات أنماط التفكير الإبداعي

تدريب 100 معلم لمواجهة التغييرات المناخية في مبادرة عقول واعدة لمياه أسيوط

صحة أسيوط تناقش خطة إعداد المنشآت الصحية لاعتماد الجودة

انطلاق دوري الأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم بإدارة شباب الغنايم في أسيوط
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ارتفاع جديد بأسعار الذهب مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية