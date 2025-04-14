محافظ أسيوط يبحث استغلال المساحات المحيطة بمدارس نزلة باقور الابتدائية (صور)

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مدرستي الإمام علي الإبتدائية ونزلة باقور الإبتدائية المشتركة بقرية نزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج وذلك لبحث توسعتهما لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية واستيعاب أعداد الطلاب المتزايد بقطاع التعليم وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة القطاعات الخدمية المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن قطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من أحمد الشناوي والعميد علاء خير الله أعضاء مجلس النواب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة، وأحمد صلاح مدير مديرية النقل والطرق بأسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس جمال نائب مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندسة إيمان علي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتور بيتر رمسيس مدير الإدارة الصحية بأبوتيج، وإبراهيم قناوي مدير الإدارة التعليمية بأبوتيج، والعمدة محمود مصطفى عمدة نزلة باقور ونواب رئيس المركز.

الاستفادة من الأماكن والمناطق المحيطة المتاحة بالمدارس لإنشاء توسعة لها

ووجه محافظ أسيوط بالاستفادة من الأماكن والمناطق المحيطة المتاحة لمدرستي الإمام علي الإبتدائية بنزلة باقور، ونزلة باقور الإبتدائية المشتركة عقب مراجعة خطوط التنظيم والحيز العمراني وذلك لزيادة مساحة المدرستين وإنشاء جناح توسعة لهما وزيادة أعداد الفصول الدراسية بهما لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة لها.

وقال محافظ أسيوط: “نعمل على تنفيذ أعمال التوسع والإحلال الجزئي والكلي ببعض المدارس بالمراكز والقرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بالقرى البعيدة والأكثر احتياجًا ووفقًا للإمكانات المتاحة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول للحد المناسب وتوفير الوقت والجهد للانتقال إلى مدارس أخرى بعيدة وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب”.

كما تفقد محافظ أسيوط وحدة طب الأسرة بنزلة باقور للتأكد من تقديم خدمات صحية بشكل لائق بالوحدة مشددًا على توفير المستلزمات الطبية والأدوية فضلًا عن استشاري في التخصصات (الأطفال، والنساء، والجلدية، الباطنة) حيث وجه بنقل وحدة التثقيف الأسري التابعة للوحدة إلى الدور الأرضي للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمة بالتنسيق مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط فضلًا عن صيانة السيارات المتعطلة التابعة للإدارة الصحية بالمركز بالإضافة إلى دراسة وبحث تقديم خدمات التأمين الصحي بالكامل داخل الوحدة الصحية ووجه بنقل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع لجمعية تنمية المجتمع بنزلة باقور والمخصص للاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة إلى مكان آخر لتقديم خدمة تليق بالمواطنين بالقرية.

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