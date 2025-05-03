السبت 03 مايو 2025
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إخماد حريق في منزل ريفي بالفيوم

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في منزل مكون من طابقين، بقرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية، دون وقوع إصابات.

إخماد حريق في منزل ريفي

 كان  اللواء أحمد عزت مدير أمن  الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية،  يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين، بقرية قصر رشوان بمركز طامية وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.  

وتبين أن الحريق شب بمنزل ريفي  في عزبة سعد روبي والمنزل مكون من طابقين، وتم إخماد النيران والسيطرة عليه، قبل امتداده للمنازل المجاورة، ولم تحدث أي إصابات بشرية.

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 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحادث، وتولي التحقيق.

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