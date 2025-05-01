الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

قرار جديد لنيابة الفيوم بشأن الطفلة "علياء" ضحية أمها وزوجها

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

صرحت نيابة سنورس الجزئية بالفيوم،  بدفن رفات الطفلة علياء التي عثر عليها متحللة بمقابر منشأة عطيفة بدائرة مركز سنورس، جاء ذلك بعد انتهاء المعاينة التصويرية للجريمة، ومناظرة الطبيب الشرعي، كما قرر وكيل النيابة حبس الأم وزوجها 4 أيام.

وكان قد انتقل فريق من نيابة سنورس الجزئية بالفيوم، مع ربة منزل وزوجها المتهمين بقتل طفلتها،  وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثيل جريمتهما، وتبين من التصوير أنهما ضربا الطفلة حتى الموت، ودفناها في مقابر منشأة عطيفة بدائرة المركز.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، غموض العثور علي جثة طفلة متحللة، وفي حالة تعفن، منذ 12 يومًا، داخل مقابر قرية منشأة عطيفة، بدائرة مركز سنورس، وتبين أن زوج الأم بالاشتراك مع زوجته والدة الطفلة قتلاها وتخلصا من الجثة بالدفن في المقابر.

 

تفاصيل الجريمة كاملة

وأثبتت التحريات التي أشرف عليها، العميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق الفيوم، وقادها الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز سنورس، وعاونه النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث المركز، أن  "محمد. ف" مقيم بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وله محل إقامة آخر بقرية منشأة عطيفة، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم ، تخلص من ابنة زوجته "علياء" 5 سنوات بالاشتراك مع زوجته "منى. أ. ف" ربة منزل والدة الطفلة.

وكانت الطفلة تعيش رفقة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمنطقة أبو النمرس، بمحافظه الجيزة، وتزوجت الأم  سرًّا بعقد عرفي من المتهم، ومقيمة بذات المنطقة، واعتاد زوج الأم ضرب الطفلة، إلا أنها في هذه المرة فارقة الحياة، فاصطحب جثتها برفقة والدتها، ودفناها بمقابر قرية منشية عطيفة ليلًا، ثم عادت إلى منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وماريو حياتهم كالمعتاد، وبعد تقنين الإجراءات، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم القبض على الأم وزوجها، واقتيادهما إلى مركز شرطة سنورس، بتهمة قتل الطفلة.

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 وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تقرر وكيل النيابة حبس الأم وزوجها 4 أيام.

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