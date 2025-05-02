غلق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة شنت حملة على المنشآت الطبية، أسفرت عن ضبط 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بمركز سنورس، وغير حاصلة على موافقة الصحة النفسية، كما تم ضبط أدوية مخدرة غير مصرح بها بحوزتهم، وتبين أن من يديرونها هم مدمنون متعافون، وأوصت مديرية الصحة بغلق المراكز.

تفاصيل المضبوطات

وقال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن الحملة تحفظت على 36 أمبولا من الأدوية المخدرة بالمخالفة لقانون المخدرات، و10 آلاف قرص وأمبول من الأدوية النفسية مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة داخل أكياس، بالغرف المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه تم تسليم المتهمين بإدارة المراكز الطبية غير المرخصة وعددهم 6 أشخاص لقسم شرطة سنورس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

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