حبس 4 شباب اعتدوا علي آخر حاول منعهم من معاكسة فتاتين بالفيوم

أصدرت النيابة العامة بمركز الفيوم قرارا بحبس 4 شباب، احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على شاب كان يدافع عن فتاتين تعرضتا للتحرش من قبل المتهمين، أثناء سيرهما بأحد شوارع قرية اللاهون، بدائرة المركز، ما تسبب فى إصابته بجرح قطعي فى الوجه واليد، كما أمرت النيابة بالتحفظ على أداة الجريمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أصل الحكاية وشجاعة شاب

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بإصابة شاب دافع عن فتاتين تحرش بهما 4 شباب بقرية اللاهون بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم بقيادة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة "عبدالله محمود " 17 سنة، أثناء الدفاع عن "فتاتين" تعرضتا للتحرش والمعاكسة بعبارات تخدش الحياء، وتم ضبطهم المتهمين، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

و تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أصدرت قرارها السابق، وتولت التحقيق.

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