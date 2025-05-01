نيابة سنورس بالفيوم تقرر حبس أم وزوجها العرفي لاتهامهما بقتل طفلتها

قررت نيابة مركز سنورس بالفيوم، حبس أم وزوجها العرفي 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية العثور على جثة طفلة متحللة في مقابر منشأة عطيفة دائرة المركز.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، قد كشفت غموض العثور علي جثة طفلة متحللة، وفي حالة تعفن، منذ 12 يومًا، داخل مقابر قرية منشاة عطيفة، بدائرة مركز سنورس، وتبين أن زوج الأم بالاشتراك مع زوجته والدة الطفلة قتلاها وتخلصا من الجثة بالدفن في المقابر.

تفاصيل الجريمة كاملة

وأثبتت التحريات التي أشرف عليها، العميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق الفيوم، وقادها الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز سنورس، وعاونه النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث المركز، أن "محمد. ف" مقيم بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وله محل إقامة آخر بقرية منشأة عطيفة، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم ، تخلص من ابنة زوجته "علياء" 5 سنوات بالاشتراك مع زوجته "منى. أ. ف" ربة منزل والدة الطفلة.

وكانت الطفلة تعيش رفقة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمنطقة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتزوجت الأم سرًّا بعقد عرفي من المتهم، ومقيمة بذات المنطقة، واعتاد زوج الأم ضرب الطفلة، إلا أنها في هذه المرة فارقت الحياة، فاصطخب جثتها برفقة والدتها، ودفناها بمقابر قرية منشية عطيفة ليلًا، ثم عادت إلى منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ومارسوا حياتهم كالمعتاد، وبعد تقنين الإجراءات، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم القبض على الأم وزوجها، واقتيادهما إلى مركز شرطة سنورس، بتهمة قتل الطفلة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تقرر وكيل النيابة حبس الأم وزوجها 4 أيام.

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