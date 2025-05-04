أخبار مصر اليوم، تحسن الأحوال الجوية واستمرار السحب الرعدية على خليج السويس، تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية،الصحة تغلق 7 مستشفيات في الأقصر وأسوان

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بداية التحسن فى الأحوال الجوية على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وهذا يتزامن مع حركة المنخفض الجوي شرقا.

وتبقى بعد التكوينات المحلية للسحب الرعدية على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة سرعان ما تنتهى خلال الساعات القليلة المقبلة.

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظتي الأقصر وأسوان، حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بمحافظتي الأقصر وأسوان، للمرور على عدد من المستشفيات ومعامل التحاليل والعيادات الخاصة، للتأكد من استيفاء اشتراطات التراخيص، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، لافتا إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية العمرانية، والقطاع العقاري بوجه خاص، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي.

أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لـ خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه خلال العام الماضي 2024 استقبلنا بلاغات عديدة تفيد بتعرض الأطفال للخطر، وصلت إلى 21400 حالة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: حالات الخطر التي تعرض لها الأطفال منها العنف الجنسي ويندرج تحتها هتك العرض والتحرش وإهمال الأسرة بأطفالهم وبعض الجرائم الأخرى.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إتفاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتي يأتي في إطار تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهدف الأسمى أن تظل قناة السويس محور رئيسي في مجال التجارة العالمية ليس فقط في عبور السفن ولكن بوجود منطقة اقتصادية عالمية.

وبسؤاله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: هل الإتفاق مع الجانب الإماراتي إيجار أم بيع، أوضح متحدث الحكومة:"عبارة حق الانتفاع لإنشاء منطقة صناعية لوجستية لمدة 50 عاما قابلة للتجديد لمساحة خاصة بالمشروع 20 كم بالقرب من مدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط".

استجابة لدعوته لزيارة مصر، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية؛ التي تقوم بزيارة مصر للمرة الأولى، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية المشتركة وآفاق التعاون المستقبلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مشيدًا بالعلاقات المصرية اليابانية التي تعد نموذجًا فريدًا للتعاون الاستراتيجي القائم على الرؤية المشتركة وخاصة في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الياباني أسفر عن نماذج تعليمية رائدة، من أبرزها المدارس المصرية اليابانية التي تمثل تجربة فريدة في دمج الجوانب الأكاديمية بالتنمية الشخصية والسلوكية، من خلال تطبيق أنشطة "التوكاتسو" اليابانية، والتي تسهم في تنمية شخصية الطالب وبناء قيم الانضباط والعمل الجماعي، حيث يوجد حاليًا 55 مدرسة مصرية يابانية، وسيتم افتتاح 15 مدرسة جديدة في سبتمبر المقبل.

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