الحكومة تكشف تفاصيل الاتفاق مع الإمارات بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إتفاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتي يأتي في إطار تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهدف الأسمى أن تظل قناة السويس محور رئيسي في مجال التجارة العالمية ليس فقط في عبور السفن ولكن بوجود منطقة اقتصادية عالمية.

حصول الإمارات على منطقة صناعية لوجستية في قناة السويس بنظام حق الانتفاع

وبسؤاله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: هل الإتفاق مع الجانب الإماراتي إيجار أم بيع، أوضح متحدث الحكومة:"عبارة حق الانتفاع لإنشاء منطقة صناعية لوجستية لمدة 50 عاما قابلة للتجديد لمساحة خاصة بالمشروع 20 كم بالقرب من مدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط".

حجم الاستثمارات الأولية بمشروع الإمارات في قناة السويس

وتابع: "نسعى في المرحلة المقبلة على إجراء الدراسات الأولية للمشروع الإماراتي، وسيتم تخصيص 120 مليون دولار للدراسات الفنية والسوقية وستبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم، والمنطقة الصناعية ستكون واعدة وبها صناعات أساسية وتمثل إضافة لقطاع الصناعة في مصر".



ولفت إلى أن تفعيل الاتفاقية تبدأ في 2025 وأعمال التشييد تبدأ بنهاية العام الجاري، نتحدث عن استثمارات ضخمة وستخدم كل دول العالم ومصر تستفيد من آلاف فرص العمل والصناعات الغذائية والسيارات وتوفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

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