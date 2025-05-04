"نجدة الطفل" يكشف أعداد حالات الاعتداء الجنسي ضد الأطفال في 2024

أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لـ خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه خلال العام الماضي 2024 استقبلنا بلاغات عديدة تفيد بتعرض الأطفال للخطر، وصلت إلى 21400 حالة".

حالات تعرض الأطفال للخطر الجنسي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: حالات الخطر التي تعرض لها الأطفال منها العنف الجنسي ويندرج تحتها هتك العرض والتحرش وإهمال الأسرة بأطفالهم وبعض الجرائم الأخرى.



بلاغات تعرض الأطفال للعنف البدني والعنف الجنسي

وأضاف: أعلى البلاغات تتمثل في العنف البدني للأطفال، وتأتي البلاغات من الطفل نفسه أو أشخاص عاديين في الشارع أو الأسر نفسها، بينما يمثل العنف الجنسي حوالي 11% من إجمالي حالات تعرض الأطفال للخطر".

وأكد: تأتي القاهرة كأكثر المحافظات في البلاغات الخاصة بتعرض الأطفال للعنف الجنسي، ثم الجيزة والإسكندرية والقلوبية والدقهلية.

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