الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"نجدة الطفل" يكشف أعداد حالات الاعتداء الجنسي ضد الأطفال في 2024

الاعتداء الجنسي ضد
الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، فيتو

أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لـ خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه خلال العام الماضي 2024 استقبلنا بلاغات عديدة تفيد بتعرض الأطفال للخطر، وصلت إلى 21400 حالة".

 

حالات تعرض الأطفال للخطر الجنسي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: حالات الخطر التي تعرض لها الأطفال منها العنف الجنسي ويندرج تحتها هتك العرض والتحرش وإهمال الأسرة بأطفالهم وبعض الجرائم الأخرى.


بلاغات تعرض الأطفال للعنف البدني والعنف الجنسي

وأضاف: أعلى البلاغات تتمثل في العنف البدني للأطفال، وتأتي البلاغات من الطفل نفسه أو أشخاص عاديين في الشارع أو الأسر نفسها، بينما يمثل العنف الجنسي حوالي 11% من إجمالي حالات تعرض الأطفال للخطر".

 

وأكد: تأتي القاهرة كأكثر المحافظات في البلاغات الخاصة بتعرض الأطفال للعنف الجنسي، ثم الجيزة والإسكندرية والقلوبية والدقهلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هتك العرض نجدة الطفل الاعتداء الجنسي التحرش الجنسي الأطفال العنف الجنسي ضد الاطفال

مواد متعلقة

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لطفلة شبين القناطر ضحية الاعتداء الجنسي من خفير

القضاء قال فيها كلمته.. أشهر قضايا اغتصاب الأطفال (إنفوجراف)

أول تعليق من القومي للطفولة والأمومة على واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة القليوبية
ads

الأكثر قراءة

نقاش عاصف ورسائل طمأنة، تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي لـ تعديل "الإيجار القديم"

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها باكتشاف الأعداء والتغلب عليهم

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية