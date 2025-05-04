الأحد 04 مايو 2025
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الصحة تعلن إغلاق 7 مستشفيات بالأقصر وأسوان لمخالفة الاشتراطات

مستشفيات الأقصر المخالفة
مستشفيات الأقصر المخالفة

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظتي الأقصر وأسوان، حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بمحافظتي الأقصر وأسوان، للمرور على عدد من المستشفيات ومعامل التحاليل والعيادات الخاصة، للتأكد من استيفاء اشتراطات التراخيص، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن لجنة العلاج الحر بمحافظة الأقصر أصدرت قرارات إغلاق لمستشفيات "الأقصر التخصصي ومدينة التخصصي والكمال والشفا التخصصي"، ومراكز لطفي والصفا وستارت للعلاج الطبيعي والحمد الطبى والرياضة للخصوبة وبيور كلينيك للجلدية وعيادات سارة خالد للجلدية وكريم القباني وجورج يعقوب للقلب.

كما تم استصدار قرار غلق لمعمل  الشفا ولجميع غرف الليزر بعيادة ديرما ليزر بمحافظة الأقصر لعدم ترخيصها، بالإضافة إلى إنذار مستشفى كيلوبترا بتلافي المخالفات التي تم رصدها، خلال مهلة لا تتجاوز 14 يوما، كما تم تشكيل لجنة من العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية لفحص محضر التحريز بعيادات ليدى كير بمحافظة الأقصر وانذارها بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز شهر، وإنذار معمل النخبة بتلافي المخالفات التى تم رصدها في مدة لا تتعدى الأسبوعين.

وأشار "زكي" الى ان لجنة العلاج الحر بمحافظة أسوان أصدرت قرارات غلق لمستشفيات " النيل التخصصي والدكتور مطاوع التخصصي والدكتور سليمان التخصصي"، كما تم غلق معمل التحاليل بمستشفى الصعيد التخصصي لإدارته بدون ترخيص، وإنذاره بتلافي المخالفات في مدة لا تتعدى شهر، بالإضافة إلى غلق عيادات كيلوبترا التخصصية، ووايتي لطب الأسنان، ومعمل الصايغ.

وقال "زكي" إنه تم انذار مركز النيل للعلاج الطبيعي وعيادة أسوان كارديوسكان التخصصية ومعملي الأمل وسانت ماريا بمحافظة أسوان بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز اسبوع، مشيرًا إلى أنه تنوعت المخالفات التي تم رصدها ما بين «مخالفة اشتراطات التراخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى».

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وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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