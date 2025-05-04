الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

تحسن الأحوال الجوية في هذه المناطق واستمرار السحب الرعدية على خليج السويس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بداية التحسن فى الأحوال الجوية على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وهذا يتزامن مع حركة المنخفض الجوى شرقا.

وتبقى بعد التكوينات المحلية للسحب الرعدية على  مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة سرعان ما تنتهى خلال الساعات القليلة المقبلة.

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الاثنين،  حيث يسود  طقس مائل للحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17

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