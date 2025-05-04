صاروخ فرط صوتي يخترق الخطوط الحمراء، جماعة الحوثي توجه ضربة موجعة في عمق الاحتلال الإسرائيلي

مطار بن جوريون، فشلت منظومتا دفاع جوي في الاحتلال الإسرائيلي، هي "حيتس" و"ثاد" في اعتراض صاروخ فرط صوتي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، وفق تقديرات جيش الاحتلال، الذي أعلن عن فتح تحقيق في هذا الإخفاق.

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي

الصاروخ اليمني الفرط صوتي، ضلل منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية، وجار التحقيق في ما إذا كان قد تم استخدام خوارزميات متطورة وغير معروفة مكنت الصاروخ الحوثي من إصابة مطار بن جوريون بدقة.

ووفق المعطيات المنشورة في الإعلام العبري، حاول جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ الحوثي عدة مرات، لكنه فشل في إسقاطه بنهاية المطاف.

ورصدت لقطات كاميرات المراقبة، لحظة سقوط الصاروخ في بستان مجاور لطريق وصول، ضمن محيط مطار بن جوريون.

وأُطلق الاحتلال تحذير مبكر للسكان، بهجوم صاروخي بعيد المدى عبر إشعار فوري على هواتفهم.

شهد نظام الإنذار الجديد، الذي فعل مؤخرًا، بعض الصعوبات في بداياته، إما لعدم إرساله أي تنبيهات أو لإرساله تحذيرات على مساحة أوسع من نطاق صافرات الإنذار.

وعلى الفور، ألغت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، التي تضم لوفتهانزا والسويس والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز، جميع الرحلات الجوية إلى مطار بن جوريون حتى 6 مايو وفقا لموقعها على الإنترنت.

كما سارعت شركة الطيران الإسبانية "إير يوروبا" لإلغاء رحلاتها بين تل أبيب ومدريد، كذلك شركة الطيران الهندية "إير أنديا" تعلق رحلاتها حتى 6 مايو.

يحيى سريع يؤكد أن مطار بن جوريون لم يعد آمنًا

من جهته، حذر يحيي سريع المتحدث العسكري، باسم الحوثيين شركات الطيران وأكد أن مطار بن جوريون لم يعد آمنًا.

فيما جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديده بالرد على هجمات الحوثيين لكنه توعد بضرب ما اسماه "راعيتهم إيران"، وفق زعمه.

وتابع نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "سنرد على ضربات الحوثيين في الوقت والزمان اللذين نختارهما".

وأرفق نتنياهو، منشوره بصورة من منشور سابق للرئيس الأمريكي قال فيه إن طهران تقف وراء هجمات جماعة الحوثي، وكتب نتنياهو: "الرئيس دونالد ترامب محق تماما! هجمات الحوثيين مصدرها إيران".

الحوثي تعلن فرض حصار جوي على الاحتلال الإسرائيلي

ومساء اليوم، شدد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، على أن اليمن لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا.

وتابع: نهيب بشركات الطيران إلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم -بن جوريون- حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها.

وشدد، سنعمل على فرض الحصار من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا بمطار "بن جوريون".

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