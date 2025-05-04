هيئة البث: إسرائيل سترد بقوة على استهداف مطار بن جوريون

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها: إن إسرائيل سترد بقوة على استهداف مطار بن جوريون.

استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي

وقال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث: “بعد الاستهداف الذي طال مطار بن جوريون لا نعتبر أنفسنا مقيدين بأي قيد”.

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الإسعاف الإسرائيلي أكد ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن جوريون إلى 8 أشخاص.

إصابات جراء سقوط الصاروخ اليمني

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني أن منظومتي ثاد الأمريكية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء اطلاق صاروخ من اليمن.

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