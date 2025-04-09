الحوثيون: استمرار عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان اليوم الأربعاء، إن عمليات الجماعة لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ووقف حصارها.

الحوثيون يؤكدون استمرار عملياتهم

وأضاف سريع أن العدوان الأمريكي شن ضربات على العديد من المواقع مما أدى لسقوط ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أنه تم إسقاط طائرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" أثناء قيامها بعمل معاد.

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن القوات الأمريكية شنت 10 غارات جوية على معاقل جماعة الحوثي فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العدوان الأمريكي شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، وأكثر من 10 غارات على جبل نقم شرقي صنعاء.

فيما نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو يرصد مشاهد من قصف أمريكي على جبل نقم في صنعاء.

تصعيد الولايات المتحدة عدوانها على اليمن

وأمس أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بمقتل القيادي بما يسمونه "جهاز مخابرات" التابع لهم عبدالناصر الكمالي بغارة أمريكية.

وشنت طائرات أمريكية عدوانًا جديدًا على اليمن حيث استهدف عدة مناطق في صنعاء والحديدة ومأرب بحوالي 22 غارة جوية.

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