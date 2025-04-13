يحيى سريع: أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" وقدراتنا العسكرية لم تتأثر

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، يحيى سريع، أن الجماعة تمكنت من إسقاط مسيرة أمريكية.

الحوثي يعلن إسقاط مسيرة أمريكية

وقال يحيى سريع: أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في محافظة حجة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

ولفت إلى أن المسيرة هي الرابعة التي نسقطها خلال أسبوعين والـ19 خلال معركة الفتح الموعود.

يحيى سريع يؤكد عدم تأثر الحوثيين بالعدوان الأمريكي

وتابع المتحدث باسم الحوثيين، قدراتنا العسكرية لم تتأثر والعدوان الأمريكي على بلدنا لن يحقق إلا الفشل.

توعدت جماعة الحوثيين اليمنية، فى وقت سابق اليوم، بمقابلة أي تحرك بري معادٍ لها بقيادة الولايات المتحدة في اليمن بـ "جحيم"، معتبرة الغارات الجوية التي تنفذها واشنطن ضدها للأسبوع الخامس تواليًا لن توقف هجمات الجماعة التي تقول إنها مساندة لقطاع غزة عبر استهداف إسرائيل ومنع السفن المرتبطة بها من الملاحة في البحر الأحمر.





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