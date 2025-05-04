الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

هل يترشح لولاية رئاسية ثالثة، ترامب يحسم الجدل ويعلن خليفته المحتمل

ترمب فى برنامج واجه
ترمب فى برنامج واجه الصحافة، فيتو

حسم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، مسألة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

ترامب يؤكد عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

وأكد ترامب، فى لقاء له اليوم الأحد، أنه سيغادر البيت الأبيض في نهاية ولايته الثانية دون محاولة تمديدها، معترفا بالقيود التي تعيق ترشحه لولاية ثالثة.

وقال ترامب لـ كريستين ويلكر، مذيعة قناة “إن بى سي نيوز”، في مقابلة مع برنامج واجه الصحافة، لن أترشح لفترة ثالثة، سأقضي 4 سنوات رائعة ثم أسلمها لشخص ما وأفضل أن يكون جمهوريًا بارزًا.

ترامب يفضل نائبه لرئاسة أمريكا بعد انتهاء ولايته

 وأشار ترامب، إلى أن "الأفضل لخلافته هو نائبه جي دي فانس"، لما يتمتع به من مزايا لكنه فى ذات الوقت رأى أن الحديث عن الأمر سابق لأوانه.

ترامب ونائبه فانس، فيتو
ترامب ونائبه فانس، فيتو

ونفي ترامب، عقده اجتماعات رسمية بشأن إنشاء مسار لولاية ثالثة، لكنه سمع "مفاهيم مختلفة" حول الخيارات المحتملة بما في ذلك استراتيجية مشكوك فيها قانونيا حيث يسعى جي دى فانس إلى الرئاسة ثم يمرر الدور إلى ترامب مرة أخرى.

إلا أن ترامب، أكد رغم ذلك أن هدفه هو تسليم السلطة في نهاية المطاف قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وزاد منسب الحديث عن ولاية ثالثة محتملة لترامب، الشهر الماضي، بعد أن بدأت منظمة ترامب، التي يقودها جزئيا ابنا الرئيس، ببيع قبعات حمراء تحمل شعار حملة ترامب 2028. وعرضت القبعات بسعر 50 دولارًا مع وصف: "المستقبل يبدو مشرقًا! أعدوا صياغة القواعد مع قبعة ترامب 2028 ذات التاج العالي".

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ترامب ولاية رئاسية ثالثة البيت الأبيض جي دي فانس كريستين ويلكر

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