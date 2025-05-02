البيت الأبيض يزيد مقترح الإنفاق الدفاعي بنسبة 13% والأمن الداخلي بنحو 65%

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، أن الميزانية المقترحة لعام 2026 تعزز الإنفاق على الدفاع والأمن.

وأوضح البيت الأبيض: مقترحنا لميزانية 2026 يزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 13% والأمن الداخلي بنحو 65%

واقترح البيت الأبيض زيادة ميزانية الأمن الداخلي بنحو 65% لضمان حصول الوكالات التي تصد غزو حدودنا على الموارد.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن البيت الأبيض سيصدر، اليوم الجمعة، مقترحًا جزئيًا للميزانية يدعو إلى تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، ما يفتح الباب أمام معارك منتظرة في الكونجرس حول شكل الإنفاق

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "الميزانية المحدودة" القادمة ستقترح تخفيضات في مجموعة واسعة من الإنفاق الفيدرالي على برامج البيئة والتعليم والمساعدات الخارجية والرعاية الصحية، بما في ذلك العديد من البرامج التي سبق أن استهدفتها إدارة ترامب أو وزارة الكفاءة التابعة للملياردير.

وأوضح المصدر أن من بين الوكالات التي يُقترح تخفيضها وكالة حماية البيئة، ووزارة الطاقة، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وغيرها.

ووفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، من المتوقع أن يُصدر البيت الأبيض ميزانيةً "أطول وأكثر تقليدية" في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحظيت الميزانية باهتمام كبير هذا العام، لأن إدارة ترامب حاولت بالفعل توسيع نطاق قوانين الإنفاق الفيدرالي بطرق مبتكرة.

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