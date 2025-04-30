ترامب عن المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد: أود أن أصبح أنا البابا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه في المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد خلفًا للبابا الراحل فرنسيس، وقال إنه ليست لديه أي تفضيلات بشأن المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عمن يفضل أن يكون البابا القادم: "أود أن أصبح أنا البابا. سيكون هذا خياري الأول"، في تعليق مازح. ثم أضاف بجدية: "لا، لا أعرف، ليس لدي أي تفضيلات". غير أنه أشار إلى "الكاردينال من نيويورك" دون ذكر اسمه.

يذكر أن البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، توفي في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 89 عامًا إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.

وقد أقيمت مراسم وداعه في كاتدرائية القديس بطرس، بينما عقدت جنازته في 26 أبريل في ساحة القديس بطرس، ودفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري التي اختارها البابا فرنسيس خلال حياته مكانا لدفنه.

ومن المقرر أن يبدأ المجمع الانتخابي (الكونكلاف) لاختيار البابا الجديد في الفاتيكان يوم 7 مايو المقبل، حيث تجري هذه الانتخابات المغلقة تقليديًّا في كنيسة سيستينا.

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