الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: السلام بين روسيا وأوكرانيا قد لا يتحقق

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه مستعد لسماع دعوات السماح لإيران بالسعي للطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي: السلام بين روسيا وأوكرانيا قد لا يكون قابلا للتحقيق لكن التوصل لاتفاق قد يكون قريبا.

وتابع ترامب: بعض السلع قد ترتفع أسعارها في أمريكا، لكن انخفاض أسعار الطاقة سيكون أكثر أهمية للمستهلكين.

 

غياب الضغط الكافي على روسيا

 ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أراضي بلاده لا يجب أن تقدم كهدايا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأوكراني قال إن غياب الضغط الكافي على روسيا يسمح لها باستيراد صواريخ وأسلحة لاستخدامها في أوروبا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حواره مع مجلة “تايم” ردا على سؤال عن وعوده الانتخابية التي غازل بها الناخبين الأمريكيين خاصة إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا في يومه الأول: "قلت ذلك مجازا، ومبالغة، ومن الواضح أن الناس يعلمون أنني عندما قلت ذلك، كان مازحًا، ولكن هذه الأزمة ستنتهي".

 

ترامب يتحدث عن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية 

وأضاف ترامب في حديثه: لا أعتقد أنها ستستمر طويلا.. أعني، انظر، وصلت إلى هنا قبل ثلاثة أشهر. هذه الحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات. إنها حرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسا. إنها حرب بايدن ليست حربي لا علاقة لي بها. ما كنت لأخوض هذه الحرب أبدًا. ما كانت لتحدث هذه الحرب أبدًا. ما كان بوتين ليفعلها أبدًا.  ما كان 7 أكتوبر في غزة ليحدث أبدًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى إيران روسيا وأوكرانيا أمريكا أوكرانيا روسيا

مواد متعلقة

بوتين: روسيا لم تكن بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية

روسيا تتهم أوكرانيا بتهديد قادة الدول الأجنبية الذين يزورون موسكو 9 مايو

زيلينسكي يؤيد اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي ويطالب موسكو بالأمر نفسه

وزير خارجية أوكرانيا: اتفاق المعادن مع أمريكا علامة فارقة في العلاقات الثنائية
ads

الأكثر قراءة

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

زيزو يصل مقر نادي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا للبنك الأهلي

زيزو يشارك في مران الزمالك بعد غياب طويل

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لطفلة شبين القناطر ضحية الاعتداء الجنسي من خفير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية صلاة الجماعة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على سداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية