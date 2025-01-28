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خارج الحدود

بعد طلب ترامب تريليون دولار، أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور السعودية اليوم

ترامب والأمير محمد
ترامب والأمير محمد بن سلمان، فيتو

كشفت مصادر مطلعة، عن بدء ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكى إلى الشرق الأوسط، زيارة للمملكة العربية السعودية، اليوم، كأول مسئول من إدارة ترامب يصل الرياض.

 

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يزور السعودية

وتأتى زيارة ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، بعد أيام من الاتصال الهاتفى الذي تم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعرض الأخير استثمار ما قيمته 600 مليون دولار فى الولايات المتحدة، فيما طالب الرئيس الأمريكى الجديد بزيادتها إلى تريليون دولار.

 

مبعوث الرئيس الأمريكى إلى الشرق الأوسط، فيتو
مبعوث الرئيس الأمريكى إلى الشرق الأوسط، فيتو

كشف مسؤول أمريكى، لموقع "إكسيوس" أن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب 

وكان ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى، مساء الأربعاء الماضى، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس ترامب، ونقل خلال الاتصال تهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهنئته للرئيس الأمريكى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة.

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كما بحثا محمد بن سلمان مع ترامب، سبل التعاون بين السعودية وأمريكا، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

كذلك جرى خلال الاتصال بين محمد بن سلمان وترامب تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار الأمير محمد بن سلمان إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.

 

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ستيف ويتكوف السعودية مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تريليون دولار

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