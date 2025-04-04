الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

زلزال يضرب الخليج العربي، والسعودية تكشف قوته وتأثيره

زلزال الخليج العربي،
زلزال الخليج العربي، فيتو

زلزال السعودية، أعلنت الحكومة السعودية رصد هزة أرضية في الخليج العربي شرق جبيل، قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

زلزال يضرب الخليج العربي قوته 4 درجات على مقياس ريختر

وأفادت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بوقوع هزة أرضية في الخليج العربي تبعد 55 كم شرق مدينة الجبيل فجر اليوم الجمعة، بلغت قدرها الزلزالي 4 درجات على مقياس ريختر.

السعودية تكشف أسباب زلزال الخليج العربي وقوة الهزة الأرضية 

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية فى السعودية، طارق أبا الخيل، أن سبب هذا الزلزال يرجع إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في منطقة الخليج العربي، التي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية، وأكد أن هذه الهزة الأرضية تعد من الهزات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الحدود السعودية لم تتأثر والوضع آمن.

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