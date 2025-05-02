بعد إقالته بسبب فضيحة سيجنال، ترامب ينقذ مايك والتز بمنصب حساس جديد

رغم إقالته من منصب مستشار الأمن القومي فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يدعم مايك والتز.

وبعد الإعلان عن إقالة والتز مباشرة، قال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه يرشح والتز لمنصب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقال ترامب "يسرني أن أعلن ترشيحي لمايك والتز لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى الأمم المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "منذ خدمته العسكرية في ساحات المعارك، وعضويته في الكونجرس، وعمله كمستشاري للأمن القومي، عمل مايك والتز بجدٍّ على وضع مصالح وطننا فوق كل اعتبار.. وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد".

وتابع قائلا "في هذه الأثناء، سيتولى وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي، مع استمراره في قيادته القوية لوزارة الخارجية.. معًا، سنواصل كفاحنا بلا كلل من أجل استعادة أمريكا والعالم لأمنهما.. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وشكلت إقالة والتز من منصب مستشار الأمن القومي هزة دراماتيكية في البيت الأبيض ومن المرجح أن تؤدي إلى المزيد من عمليات الفصل أو الاستقالات داخل مجلس الأمن القومي.

وكان آخر شخص شغل منصب مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية في نفس الوقت هو هنري كيسنجر بين عامي 1973 و1975.

وبحسب "أكسيوس" فقد فاجأ إعلان ترامب العديد من المسؤولين في إدارته.

وعلمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس بالقرار من خلال سؤال وجهته لها إحدى المراسلات أثناء وقوفها على المنصة خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت إقالة والتز بعد "سيغنال غيت" والاحتكاك مع أعضاء آخرين في فريق ترامب.

وفي مارس الماضي، خضع والتز للتدقيق بعد أن أعد محادثة على تطبيق سيجنال، وأدرج عن طريق الخطأ الصحفي جيفري غولدبرغ من مجلة ذا أتلانتيك.

وكشفت المحادثة على التطبيق، عن مناقشات مع كبار مسؤولي الأمن القومي حول خطط لشن ضربة عسكرية على أهداف حوثية في اليمن.

ونشر جولدبيرغ روايته، وقد حذف في البداية تفاصيل عملياتية.

ويبدو أن ترامب قد وجد في ترشيح والتز لتمثيل واشنطن في الأمم المتحدة طريقة لطيفة لإزاحته من منصبه.

وبدلا من إقالته، رشحه ترامب لملء المنصب الشاغر الذي تركه عندما طلب من النائبة إليز ستيفانيك سحب ترشيحها لمنصب السفيرة لدى الأمم المتحدة حتى لا تتسبب في تقليص الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب.

ويتوقع أن تكون عملية تأكيد تعيين والتز قد تكون مثيرة للجدل، لدوره في قضية سيجنال جيت وغيرها من الخلافات التي أحاطت بإدارة ترامب.

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