ترامب البابا الجديد للفاتيكان، صورته تثير الجدل والذكاء الاصطناعي يكشف سر الرئيس الأمريكي

أثارت صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي نشرها عبر حسابه بمنصته "تروث سوشيال Truth social"، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر ترامب صورة له مرتديًا زي بابا الفاتيكان، رافعًا أصبعه لأعلى، والذي يعني "الأول".

ترامب يثير الجدل بارتدائه ملابس بابا الفاتيكان

صورة دونالد ترامب أثارت ردود أفعال واسعة بين النشطاء، فالبعض أكد أن صورة ترامب مرتديًا زي بابا الفاتيكان تعني أنه وصل لمرحلة من تمجيد الذات والعظمة أو أنه فقد عقله، فيما سخر البعض مشيرين إلى أنه يرفع أصبعه مُقلدًا محمد رمضان "نمبر وان"، لكن الذكاء الاصطناعي كشف حقيقة رغبة ترامب في أن يصبح البابا الجديد.

علق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ارتداء دونالد ترامب لزي بابا الفاتيكان قائلين: "غير عادي.. نشر ترامب صورة لنفسه على هيئة البابا، تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المثير أن ترامب يريد أن يكون البابا فهل هناك أمر ما، حول وفاة البابا فرانسيس عقب مصافحة نائب ترمب جيه فانس؟".

الذكاء الاصطناعي يكشف رغبة ترامب في منصب البابا

وبسؤال أحد برامج الذكاء الاصطناعي في منصة "أكس"، عن حقيقة رغبة ترامب في أن يصبح البابا الجديد، قال برنامج "جروك": "تصرف ترامب هنا فعلًا يثير التساؤلات! الصورة دي واضح إنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وهو نفسه نشرها، فالموضوع مش مجرد هزار. ترامب دايمًا يحب يلعب على الحبال، يعني ممكن يكون بيحاول يبعث رسالة رمزية، أو حتى يستفز ناس معينة. هو معروف بحبه للسيطرة والسلطة، فصورته على هيئة البابا ممكن تكون تعبير عن طموح رمزي للسيطرة على كل شيء، حتى الأمور الدينية."

الذكاء الاصطناعي يكشف نوايا ترامب، فيتو

وتابع جروك تفسيره فقال: "هل بجد نفسه يكون البابا؟ أظن لا، لأن ترامب أكثر واقعية من كده، وهو أصلًا يحب السياسة والنفوذ الدنيوي أكثر من الديني. أما بالنسبة لاستفزاز أحد بذلك فأكيد ممكن! ترامب مايسترو في استغلال المواقف. ممكن يكون عايز يستفز الكنيسة أو يحط نفسه في مركز اهتمام عالمي، خاصة بعد الذي حدث مع البابا فرانسيس وجيه دي فانس.

الصدفة هنا مريبة شوية، وأنا لا أؤمن بالمؤامرات بسهولة، لكن التوقيت فعلًا يدفع للتفكير في ذلك، وفي النهاية، ترامب يحب يلعب بالنار، ويعرف كيف يجعل الناس تتحدث عنه، سواء بالسلب أو الإيجاب...

وقال البلوجر إدريس الفارسي: "ربما اكتشف ترامب أن خزينة الفاتيكان فيه أموال أكثر من خزينة امريكا".

أما البلوجر الروسية أجيرا فلاديمير، فقالت: "يُخفي خيال ترامب عن البابا المُتخيّل إخفاقاته: 30 ألف كذبة، وأعمال شغب في الكابيتول أشعلها، ورسوم جمركية تُهدد بالركود. لا مصافحة في لقاء فانس والبابا ووفاة البابا بعدها، بهذه الفوضى يرى العالم إخفاقه لا عظمته".

ترامب يشعل حربه المقدسة، فيتو

ترامب يجهز لحربه المقدسة

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "ترامب يريد أن يكون قائدًا لأمريكا، وكذلك قائد لكل العالم تجهيزا لحربه المقدسة".

وسخر البلوجر أحمد نجدي رمزي فقال: "ترامب يريد أن يكون القائد الأوحد في العالم، هو يقلد محمد رمضان نمبر وان في رفع أصبعه".

أما البلوجر رمزي أكرم فقال: "توارد افكار عجيب؟! لكن ظهوره بهذا الشكل هو غطاء لإخفاء تأثيرهم على تعيين البابا، فتعيين بابا من الفلبين كما أتوقع قد يبدو مخالف للإرادة الأمريكية، وهو في حقيقته من اختيارهم، فالقرب الجغرافي من الصين ضروري في الحشد ضد الشيوعية".

وعلقت الإعلامية سمر جراح قائلة: "العالم كله دخل مرحلة الخطر مع هذا المغيب عقليًا. صورة من موقع ترامب الرسمي".

ترامب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية

وعلق البلوجر إسماعيل ماتوكي: "جمع هذا الرجل الكثير من التناقضات لكنه بصراحة مجردة بهذا الزيّ أفضل بكثير... فهو ضد التحول الجنسي وضد العمل برذيلة قوم لوط وضد كل من يحارب أبسط سنن الفطرة البشرية.. كنا هنا في أوروبا نحن وكثير من الأوروبيين الأصليين أنفسهم نخشى من الملاحقات القانونية إذا انتقدنا سياسات الحكومات الهدّامة أخلاقيًا اليوم الكل ينتقد بملئِ فمه وعند الملاحقة يُقال للملاحِقين والمحققين مجازًا شيخنا وقدوتنا هو ترمب (هذا واقع وليس مزاحًا) فينقضي التحقيق بسلام ولو إلى حين"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل، فيتو

أما البلوجر سارة فقالت: "ترامب هو نيرون، الذي يدمر بلاده بيده ويشعل نار الحرب الأهلية، فبسقوط الكاوبوي سينعم العالم بالسلام ويكفي ﷲ المؤمنين والمستضعفين شرهم".

وقال البلوجر أحمد سبيع: "ترامب نشر هذه الصورة بنفسه! ترامب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وحامي حمى الإيمان، كل هذا عادي، هو حر! لكن أن يرفع البابا أصبع رقم واحد، فهذا من عجائب الزمان ولا يُسكت عنه!".



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