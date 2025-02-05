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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

نتيجة الإعدادية بالقليوبية
نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025، أعلنت محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عبر هـذا الرابط.

 

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

تعليم القليوبية: لم نتلق شكاوى من لجان امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

 نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية 

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول القليوبية  للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.3 % كما اعتمد  نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 86.8 % بحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025 
وأكد  مصطفي عبده وكيل وزارة  التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم  على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025
وقد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

في وقت سابق تفقد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  أعمال التصحيح مشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، موجهًا بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية.

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