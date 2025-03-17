الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

إحالة قيادات مدرسة بالقليوبية للتحقيق لعدم انتظام العملية التعليمية

يحي العمراوى مدير
يحي العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية

قام اليوم يحي العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، بتحويل قيادات مدرسة سرياقوس الإعدادية المشتركة للتحقيق لعدم انتظام العملية التعليمية وغياب المعلمين والطلاب.

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احالة مدرسة بالقليوبية للتحقيق

جاء ذلك خلال قيام يحي العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية بزيارة مفاجئة للمدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية.

متابعة الغياب والحضور بمدارس القليوبية 

وكان مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اصدر تعليمات رسمية لجميع المدارس على ضرورة الالتزام بتسجيل الحضور والغياب، وتسجيل غياب الطلاب أولًا بأول بدون أي تهاون طوال الترم الثاني بما في ذلك أيام شهر رمضان الكريم وذلك وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، فإن إجراءات تسجيل الغياب في المدارس خلال الترم الثاني 2025 تتم إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وكذلك بالسجلات التقليدية المخصصة لذلك.

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