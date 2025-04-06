الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

"تعليم القليوبية" تنشر نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

نماذج استرشادية للشهادة
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو

نشرت مديرية التربية والتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية  بالقليوبية والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات اخر العام بالنظام الجديد.

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نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية  بالقليوبية

وأوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن النماذج الاسترشادية بهدف تدريب طلاب الشهادة الإعدادية علي نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات اخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جري نشرها علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي علي الانترنت والمتصات التعليمية للمدارس المختلفة كالتالي:

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتاكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العداله بين الطلاب.

نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 
نماذج استرشادية للشهادة الاعدادية بالقليوبية،فيتو 

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