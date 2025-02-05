ساعات تفصلنا عن نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2025 والتي سيتم إعلانها رسميا عقب اعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عبر الرابط.

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2025

يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2025عقب اعتماد النتيجة من المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية ليتم اتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2025 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الصف الثالث الاعدادي عبر الرابط

إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تتم حاليا على قدم وساق عقب اعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

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