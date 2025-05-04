أخبار الاقتصاد اليوم، جرام الذهب عيار 24 يسجل 5290 جنيها، استقرار الدولار في البنوك في تعاملات اليوم، انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط، البتلو يتراجع 26.5 جنيها

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع الأحمر والأبيض، أسعار البيض اليوم الأحد 4 مايو 2025

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدي

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض ارتفاعات تراوح بين 6 إلى 7 جنيهات، مقابل استقرار أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد تباينًا ملحوظًا في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر البط

سعر الكتكوت الروس

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

يضاف إلى ذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 4 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 89.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024

كشفت تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جزر القمر المتحدة ، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الأحد ، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر المتحدة 3.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 7.6 مليون دولار خلال عام 2023.

ورصد الجهاز قيمــة الصــادرات المصــرية لجزر القمر، وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024

قيمــة الصــادرات المصــرية لجزر القمر



وقد بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لجزر القمر 3 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 6.2 مليون دولار خلال عام 2023

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 428.7 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وزير الاتصالات: الأمن السيبرانى مسؤولية جماعية تستلزم تضافر الجهود لبناء مصر الرقمية

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأمن السيبرانى هو مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهةٍ بعينها، بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره، تستلزم تضافر جميع الجهود لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى أكثر أمنا واستدامة.

مخاطر التهديدات السيبرانية

اشار إلى أن التحول الرقمى أصبح ظاهرة عالمية شاملة تمضى بخطى متسارعة حيث تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية، وأتمتة خدماتها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها؛ مضيفا أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ فى التهديدات السيبرانية، ما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة.

جاء ذلك فى كلمة د. عمرو طلعت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مصر والمغرب تبحثان سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات الدخول المشترك للأسواق الأفريقية.

أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية

وأكد الوزير أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، لاسيما في قطاعات النسيج، والزراعة، والصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية.

الإحصاء: 10.3% انخفاضا في عدد المتوفين بحوادث الطرق في مصر عام 2024... وشهر أكتوبر أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق... و5260 مـــتوفى في حوادث الطـــرق عـام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2024، وكـان مـن أهـم مؤشراتها ما يلي:

نتائج حوادث السيارات:

أولا: المصابين



• بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة عام 2024 مقابل 71016، عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5%.



• أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.

• يعد شهر أكتوبر أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ 7155 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور، حيث بلغ 5241 إصابة عام 2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه ، استقرارا ملحوظا فى البنوك المصرية بحركة تعاملات صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025، وتعرض "فيتو" آخر أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

وترصد "فيتو" سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.84 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب فى مصر ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر جرام الذهب ، استقر سعر جرام الذهب خلال ختام حركة التعاملات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 ليسيطر الهدوء الحذر على حركة البيع والشراء فى السوق المحلية بالصاغة، وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5290 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3965 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر جرام الذهب حوالى، 37040 جنيها.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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تعرف على خطوات التقدم على طرح 332 مصنع كامل التجهيزات بالمجمعات الصناعية فى 10 محافظات" انفوجراف "

أعلنت وزارة الصناعة عن فتح باب التقدم للحصول على 332 مصنعًا كاملًا بالتجهيزات في 10 محافظات، ضمن خطة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة المحلية.

وأوضحت الوزارة، أن آخر موعد لسحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات هو 15 مايو 2025، وذلك الكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، www.madein.eg، واتباع هذه الخطوات المبسطة

وأعدت وزارة الصناعة انفوجراف عن خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على الوحدات الصناعية

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