3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر.. 5 سلع صدرتها مصر خلال 2024.. و315 ألف دولار قيمة تحويلات المصريين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القُمر المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر المتحدة

كشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جزر القمُر المتحدة، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر المتحدة 3.6 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 7.6 مليون دولار خلال عام 2023.

ويأتى صدور التقرير فى اطار متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.

قيمــة الصادرات المصرية لجزر القمر

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لجزر القمر 3 ملايين دولار خـلال عام 2024، مقابل 6.2 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من جزر القمر

وبلغت قيمة الواردات المصرية من جزر القمر 521 ألف دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.3 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024

1. مصنوعات متنوعة بقيمة 738 ألف دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 449 ألف دولار.

3. مراجل آلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 304 آلاف دولار.

4. حديد وصلب وفولاذ بقيمة 253 ألف دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 232 ألف دولار.



أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024



1. بن وشاي وبهارات بقيمة 516 الف دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 4 آلاف دولار

315 ألف دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر 315 ألف دولار خلال العام المالى (2023/2024 )، بينما بلغت قيمة تحويلات عاملي جزر القمر بمصر 4 آلاف دولار خلال العام المالى (2023/2024).

وقد بلغــــت قيمــــة استثمـــارات جــــزر القمـر في مصر 63 الف دولار خـــلال العـــام المـــالي (2023/ 2024)، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جزر القمر 1.4 مليون دولار خلال العام المالى (2023 / 2024).

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان جزر القمر 880,2 ألف نسمة خلال نفس الفترة.

السيسي: مستعدون للتعاون مع جمهورية القمر في مختلف المجالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس، عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القُمر المتحدة،لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية. وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس ، صدر بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جزر القمر المتحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جزر القمر بقصر الاتحادية اليوم الأحد: “أكدت لفخامة الرئيس، استعداد مصر الكامل للتعاون مع جمهورية القمر المتحدة فى مختلف المجالات؛ ولاسيما الصحة، والتعليم، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة، والبنية التحتية. واتفقنا أيضا على ضرورة تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ضوء عضوية مصر وجزر القمر فى تجمع الكوميسا بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الإقليمي القاري، وتعزيز التجارة البينية”.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.



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