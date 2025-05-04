الإحصاء: 10.3% انخفاضا في عدد المتوفين بحوادث الطرق في مصر عام 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2024، وكـان مـن أهـم مؤشراتها ما يلي:
نتائج حوادث السيارات:
أولا: المصابين
• بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة عام 2024 مقابل 71016، عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5%.
• أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.
• يعد شهر أكتوبر أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ 7155 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور، حيث بلغ 5241 إصابة عام 2024.
• بلغ عـدد إصابات الذكور 61853 مصابا عـام 2024، بيـنما بلغ عدد إصابات الإناث 14509 عـام 2024.
• بالنسبة لفئات السن جاء أعلى دد مصابين في الفئة العمرية (-15) بعدد 24745 مصابا، ويليه فئة (-25) بعدد 13531 مصـابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2004 مصابا عام 2024.
• جــاءت إصابـات حوادث الطـرق حسب مستخدم الطـريق (الركاب) في المرتبة الأولــى بعـدد
22845 راكبا، أقلها وبعدد 11190 سائقا عام 2024.
• بلغ مـعـدل (مصاب /100 ألــف نـسـمة) 71.7 مصاب عام 2024 مقابل 67.5 مصاب عام 2023 بنــسبة ارتفاع 6.2 %.
ثانيا: المتوفون
• بـلـغ عدد المتوفـين في حوادث الطـــرق 5260 مـــتوفى عـام 2024 مقابل 5861 عـام 2023 بـنسـبة انخفاض 10.3%
• أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة، حيث بلغ 766 متوفي وأقل عدد متوفين في محافظة السويس، حيث بلغ 6 متوفين عام 2024.
• يعد شهر ابريل أعلى شهور السنة من حيث المتوفين في حوادث الطرق حيث بلغ 527 متــوفى بينما شهر نوفمبر هو أقل الشهور، حيث بلغ 384 متوفى عام 2024.
• بلغ عدد المتوفين من الذكور 4397 متوفى، بينما بلغ عدد المتوفين من الإناث 863 متوفى عام 2024.
• بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين في الفئة العمرية (-15) بعدد 1219 متوفى، بينما أقل عدد كان فئة (اقل من 5 سنوات) بعدد 218 متوفى عام 2024.
• جاءت متوفين حـوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريــق) في المرتبة الأولى بعدد 2125 متوفي وأقلها (الراكب) بعدد 1174 متوفى عام 2024.
• بلغ معـدل قســوة حـوادث السيارات (عدد المتوفين لكــل 100 مصاب) 6.9 عــام 2024، مقابل 8.3 عــام 2023 بنسبة انخفاض 16.9%.
• بلغ معدل (متوفي / 100 ألف نسمة) 4.9 متــوفى عــام 2024 مقابل 5.6 متوفى عــام 2023 بنسبة انخفاض 12.5%.
نتائج حوادث القطارات:
• بلـغ عدد حــوادث القــطارات 220 حـادثة عام 2024 مقابل 181 عام 2023، بنسبة ارتفاع 21.5%.
• بلغ أعلى عدد حــوادث قطــارات على مستــوى المناطــق في منـطقة (الوسطـى) بعدد 49 حادثة، وأقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 31 حادثة.
• بـلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات 57 متوفى عام 2024، بينما بلغ عدد المصابين 104 مصابين عام 2024.
• بـلغ عـدد المتوفين في حوادث القطـارات (حوادث الأشخاص) 727 متوفى عام 2024، بينما بلغ عدد المصابين 324 مصابا عام 2024.
• بلغ عدد المتوفـين في حوادث القطارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفين عام 2024، بينما بلغ عدد المصابين 225 مصابا عام 2024.
• بـلغ معدل حـوادث القـطارات عـام 2024 بالــنسبة للـعدد التقديــري للــسكــان في منتصف الـعـام 0.02 (حادثة /10000 نسمـة)، بـيـنمـا بلغ معـدل الحــوادث بالنسبـة لـعدد ركاب الـقطارات 0.9 (حادثة/ مليون راكب).
• بلغ معدل قسوة حوادث القطارات 54.8 (متوفى / 100 مصاب) عام 2024، بينما كان 103.9 (متوفى / 100 مصاب) متوفى عام 2023.
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