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اقتصاد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر النحاس، فيتو
سعر النحاس، فيتو

سجل سعر النحاس 4.7390 دولار  للطن في الأسواق العالمية اليوم الجمعة.

يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم 

 

 اسعار النحاس اليوم  الجمعة
وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصري الي 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصري الي ما يعادل 330 و400 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصري الي ما يعادل 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصري الي ما يعادل 550 جنيه.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصري الي ما يعادل 240 و280 جنيه.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصري الي ما يعادل 548 جنيه.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصري الي ما يعادل 530 جنيه.

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، وهذا لأنه سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

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