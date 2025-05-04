الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد بسقوط 22 شهيدا في الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي، والذي استهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي

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خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ استئناف العدوان على غزة

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

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أول تعليق من القسام على استهداف مطار بن جوريون بصاروخ يمني فرط صوتي

موجة انفجارات هائلة

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية؛ مما تسبب في موجة انفجارات هائلة، وأن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن جوريون.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري قوله: إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

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