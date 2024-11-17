حملة لإزالة الإشغالات بمحيط سور السكة الحديد في حي غرب أسيوط (صور)

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على الاستمرار في تكثيف الحملات لرفع وإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بمنطقة السادات التابعة لحي غرب لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التفاعل الجاد والفعال مع طلبات وشكاوى المواطنين في القطاعات المختلفة وبكافة الطرق الممكنة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن مشيرًا إلى حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على العمل بكل جد لخدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وهو ما يأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية.

تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالسادات

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط بقيادة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي قد قامت بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف أنواعها على حرم الطريق بمنطقة السادات وضبط ومصادرة الإشغالات وفروشات تلك المحلات وفقًا للتوجيهات الأخيرة خلال جولة منطقة السادات حيث استهدفت الحملة مدخل منطقة السادات ومنطقة إدارة مكافحة المخدرات والشارع المتاخم لشريط السكة الحديد بمنطقة السادات والشارع المجاور لترعة الملاح أمام أبراج نقابة المهندسين لافتًا إلى إزالة تعديات الأكشاك الموجودة والفتارين العشوائية والصاج خلف مستشفى الإنسانية بالإضافة إلى إزالة الحجارة والحواجز المعدنية المخالفة والتي كانت تعوق حركة المرور وتشكل خطرًا على المارة.

إزالة عشش تربية الطيور بسور السكة الحديد وإزالة الفروشات بالسادات

كما تم إزالة عشش تربية الطيور بسور السكة الحديد وإزالة الفروشات المتروكة على الأرصفة بالمنطقة وإزالة الحجرات المخالفة المقامة بسور السكة الحديد بالمنطقة المحيطة بإدارة مكافحة المخدرات بالسادات وذلك لإعادة الانضباط للشوارع وحرصًا على المظهر الجمالي للمنطقة مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين وضبط وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس خلال تلك الحملة التي جاءت بإشراف نواب رئيس الحي ومشاركة مسئولي المرافق والإشغالات والتراخيص وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحي.

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية بشوارع منطقة السادات بحي غرب ووجه برفع كافة الإشغالات والتعديات التي تتسبب في تشوه المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية وتتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، كما التقى بعدد من المواطنين مستمعًا لشكواهم ومطالبهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على حل مشاكل المواطنين وفتح قنوات تواصل معهم بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.