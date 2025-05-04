الأحد 04 مايو 2025
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ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. زمن الترندات الجميل

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. لا صوت يعلو فوق صوت الترند.. هناك ستجدهم جميعًا يتبارون للوصول للترند.. ويا ليتهم يتبارون فى قيمة مضافة أو علم يُنتفع به.. لكنهم يتنافسون فى الهيافة وقلة القيمة، فهى الطريق الأول للتربع على عرش الترند فى عالم المخابيل.

خارج مستشفى العباسية ستجد أناسًا يفعلون أى شيء كى يصعدوا على سطح الترند.. حتى أن المرأة تقوم بتصوير زوجها وهو يعانى سكرات الموت، كى تحصد كثيرًا من التعاطف والمشاهدات، التى ترتفع بها إلى الترند، وهى لا تدرى أنها تنزل فى أعين الناس إلى أسفل سافلين.

خارج عنبرنا ستجد حالات طلاق مصطنعة وخراب بيوت.. وكله من أجل الترند، حيث يكبر الحدث ويكبر حتى يصبح ترندًا يتم نسيانه مع شروق شمس اليوم الجديد.. حيث يظهر ترند أكثر تفاهة وإثارة فى نفس ذات الوقت..

ولا تسألنى كيف يصبح التافه مثيرًا، لأننى لم أسألك كيف أصبح هؤلاء المخابيل، ممن يقطنون خارج العباسية، بهذه التفاهة التى تجعل جلّ اهتماماتهم ترندًا ينسونه بمجرد ظهور ترند جديد.. لا طائل منه سوى المشاركة فى حصد المشاهدات واللايكات والكومنتات، التى لا تنم إلا عن فراغ اجتماعي، ومناخوليا عقلية، تسود مجتمعاتهم المطحونة بغلاء الأسعار وقلة الحيلة يومًا بعد يوم.

ساخرون، مناخوليا.. كرة القدم رياضة بلا تربية

ساخرون، مناخوليا.. نجوم‭ ‬المجتمع‭ ‬أبطال‭ ‬الفضائح‭ ‬والحوادث

نحن هنا فى عنبر العقلاء فنحمد الله على كوننا لا نهتم بالترندات ولا بالتفاهات، ونكتفى باستقبال زملاء جدد كل يوم، جاءوا إلى عنبرنا بعد أن هلكتهم نار أسعار الغاز والبنزين والسولار!

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