الثلاثاء 22 أبريل 2025
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ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. نجوم‭ ‬المجتمع‭ ‬أبطال‭ ‬الفضائح‭ ‬والحوادث

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

 خارج‭ ‬عنبر‭ ‬العقلاء‭ ‬وخلف‭ ‬سور‭ ‬سرايتنا‭ ‬الصفراء‭ ‬ستجد‭ ‬أسماء‭ ‬نجوم‭ ‬المجتمع‭ ‬تتصدر‭ ‬صفحات‭ ‬الحوادث‭ ‬بصفة‭ ‬يومية‭،‬ مذيعة‭ ‬يتم‭ ‬ضبطها‭ ‬بحيازة‭ ‬أدوية‭ ‬مخدرة‭..‬ وطبيبة‭ ‬نساء‭ ‬يتم محاكمتها ‬لأنها‭ ‬تفشى‭ ‬أسرار‭ ‬المرضى‭ ‬وتسيء‭ ‬لسيدات‭ ‬ورجال‭ ‬المجتمع.. 

ولاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬شهير‭ ‬معرض‭ ‬للحبس‭ ‬بسبب‭ ‬تناوله‭ ‬المخدرات‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬فى‭ ‬دهسه‭ ‬لفرد‭ ‬أمن‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭..‬ مطرب‭ ‬شعبى‭ ‬شهير‭ ‬يتم‭ ‬حبسه‭ ‬بسبب‭ ‬حيازته‭ ‬للمخدرات ثم يتم الإفراج عنه.. ‬

 

‬وداعية‭ ‬إسلامى‭ ‬شهير‭ ‬يتم‭ ‬ضبط‭ ‬ابنه‭ ‬متلبسًا‭ ‬وبحوزته‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬المخدرات..‭ ‬مناخوليا‭ ‬اجتماعية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬والمواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬جميع‭ ‬أبطالها‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المجتمع‭ ‬وأبنائهم‭ ‬فى‭ ‬ظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬نعهدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داخل‭ ‬مجتمع‭ ‬المخابيل‭ ‬القاطن‭ ‬خلف‭ ‬سور‭ ‬مستشفى‭ ‬العباسية‭..

 

‬فهناك‭ ‬ستجد‭ ‬أناسا‭ ‬تائهين‭ ‬هادئين‭ ‬لا‭ ‬يعترضون‭ ‬ولا‭ ‬يثورون‭ ‬إلا‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬ضيوف‭ ‬البرامج‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬نقاد‭ ‬لا‭ ‬يجيدون‭ ‬النقد‭ ‬الرياضى‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يجيدون‭ ‬نشر‭ ‬الفتنة‭ ‬وإطلاق‭ ‬اللعنات‭ ‬على‭ ‬خصومهم‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬النادى‭ ‬المنافس‭. ‬

ساخرون، مناخوليا.. زمن الترندات والثعلب فات فات

ساخرون، مناخوليا.. زمن التشتت وشق الصف

 أما‭ ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬فى‭ ‬عنبر‭ ‬العقلاء‭ ‬فنضرب‭ ‬كفا‭ ‬بكف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬آل‭ ‬إليه‭ ‬حال‭ ‬مجتمع‭ ‬المناخوليا‭ ‬الذى‭ ‬نحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬كوننا‭ ‬بعيدين‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬مشكلاته‭ ‬التافهة‭ ‬كل‭ ‬البعد،‭ ‬ولا‭ ‬نشارك‭ ‬فى‭ ‬مهاترات‭ ‬نجومه‭ ‬محترفى‭ ‬الحوادث،‭ ‬ومرتادى‭ ‬السجون‭ ‬ومتعاطى‭ ‬المخدرات‭ ‬ونقاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬البلوجرات‭ ‬واليوتيوبرات‭ ‬الذين‭ ‬أصبحوا‭ ‬ينافسون‭ ‬فتيات‭ ‬التيكتوك‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إثارة‭ ‬الجماهير‭ ‬وحصد‭ ‬المشاهدات‭ ‬واللايكات‭!!‬

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