ساخرون، مناخوليا.. كرة القدم رياضة بلا تربية

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد أناسا يمارسون الرياضة بلا تربية.. رغم أنهم يمتلكون فى جامعاتهم كليات تحمل إسم التربية الرياضية.. هؤلاء القاطنون خارج سور العباسية دائما ما يرددون كلمة التربية قبل التعليم فيقولون التربية والتعليم.. ويرفعون شعار التربية قبل الرياضة بينما تصرفات الكثيرين منهم بعيدة عن التربية كما تبعد مستشفى العباسية عن محافظات الصعيد.



مناخوليا أخلاقية تسود الأوساط الرياضية وتطغى على معظم ممارسى الرياضة خاصة ممارسى رياضة كرة القدم.. فكثير من لاعبى كرة القدم فاقدو التربية.. وكثير من مسئولى أندية واتحادات كرة القدم يفتقدون قدرا من التربية.. أما معظم نقاد ومحللى كرة القدم فلا علاقة لهم بالتربية وكل مبتغاهم النيل من بعضهم البعض..

فكثير من المحللين والنقاد الرياضيين تحولوا بقدرة قادر إلى مشجعين لأصحاب التيشرتات الحمراء والبيضاء، ولن تجد منهم ناقدا أو محللا مُنصفا أو مُحايدا إلا أقل القليل، وهؤلاء لن تجدهم على الفضائيات إلا فيما ندر.



مناخوليا رياضية تربوية تسيطر على رواد لعبة كرة القدم سواء فى الملاعب أو بالمدرجات أو حتى عبر الفضائيات ووسائل السوشيال ميديا، ومعظمهم ضيوف دائمون على المحاكم الجنائية والإقتصادية والرياضية، سواء لاعبين أو مسئولين أو حتى نقاد رياضيين..

أما نحن هنا فى عنبر العقلاء فنحمد الله على كوننا لا نتربح من لعبة كرة القدم، وليس بيننا نقاد ولا محللون ولا مسئولو اتحادات وأندية، ولا حتى لاعبون معظمهم معرضون للحبس فى قضايا وتبتعد كثيرا عن أصول التربية!

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