جامعة القناة تنفذ برنامجا تدريبيا لتعزيز كفاءة الكوادر المالية (صور)

نظم مركز تدريب العاملين التابع لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا متخصصا في الشئون المالية، وذلك لمدة 4 أيام.

المشرفون على إقامة البرنامج

وأقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور عبد الرحيم أحمد المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات البرنامج

شهد البرنامج حضورا وتفاعلا من العاملين بالإدارات المالية، وافتتح فعاليات البرنامج شريف فاروق أمين عام الجامعة.

وأكد أمين عام جامعة القناة في كلمته على أهمية البرامج التدريبية في إعداد صف ثانٍ وثالث من العاملين المؤهلين لتولي المهام القيادية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الشئون المالية، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لاكتساب المهارات الحديثة التي تواكب تطورات العمل الإداري والمالي.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

أسس إعداد الموازنة العامة للدولة

بدأت فعاليات البرنامج بمحاضرة قدمها الدكتور عبد الناصر عبد الجليل، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، تناول خلالها أسس إعداد الموازنة العامة للدولة، مستعرضًا مراحل إعداد الموازنة، المبادئ الحاكمة لها، وسلطات النقل لاعتمادات البنود والأنواع، حيث ألقى الضوء على الإطار التشريعي والتنفيذي الذي ينظم هذه العملية الحيوية، وأهم التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

استعراض منظومة ميكنة القيود

وقدم الدكتور أحمد مجدي، مدير مشروعات بوزارة المالية، محاضرات شاملة تناولت آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستعرض منظومة ميكنة القيود وميكنة أجور العاملين بالدولة.

موضحًا التحول الرقمي الجاري في وزارة المالية، وأثره في تحقيق الشفافية والسرعة والدقة في المعاملات المالية الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز الحوكمة.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

الحسابات التجارية والأنظمة الدائنة

واختتم البرنامج بمحاضرة للدكتور محمود عبد العزيز، المدير المالي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، تناول فيها الحسابات الجارية والنظامية الدائنة والمدينة، وطرق معالجتها، موضحًا طبيعة الحسابات الجارية الدائنة والمدينة، والسلف المؤقتة والمستديمة، والدفع المقدم، والديون، والمطلوبات، والجزاءات، مع تقديم نماذج تطبيقية لتوضيح كيفية التعامل مع هذه الحالات من واقع الممارسة العملية.

جاء البرنامج بإشراف تنفيذي من رجاء حاتم، مدير المركز، وبإشراف إداري من كريمة سليمان، وسكرتارية كل من نجلاء محمود، دعاء الحمادي، أمل عبد الشكور، أحمد حمزة، وأحمد رشدي، الذين ساهموا في التنظيم والتنسيق بما ضمن خروج البرنامج بصورة مشرفة تعكس التميز الإداري للجامعة وحرصها على تنمية مهارات كوادرها البشرية.

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