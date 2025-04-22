طلاب جامعة القناة يحصدون ثلاث جوائز في مهرجان إبداع بدورته الـ 13

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إبداع.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الفوز يعكس تميز طلاب الجامعة وإبداعهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية. كما وجّه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمهرجان، ودعمه المتواصل لاكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، مؤكدًا أن "إبداع" أصبح منصة وطنية لصقل الطاقات الطلابية وتبنيها.

جانب من المنافسات،فيتو

جانب من المنافسات،فيتو

أسماء الطلاب الفائزين بمهرجان إبداع

وأسفرت نتائج المشاركة عن فوز الطالبة أسماء سليمان محمود بجائزة في مجال الرواية، فيما حصد الطالب شعبان جمال جائزة في مجال الإنشاد الديني الفردي، كما فاز فريق العزف الجماعي "متخصص" بجائزة التميز في مجاله، ليؤكد طلاب الجامعة حضورهم اللافت في المنافسات على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي بذله الطلاب والمشرفون على مدار أشهر من الاستعداد والمشاركة في مختلف مراحل المهرجان.

كما أعلن الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن حفل ختام مهرجان إبداع سيُقام يوم الأحد الموافق 4 مايو بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جانب من المنافسات،فيتو

جانب من المنافسات،فيتو

وأشادت الدكتورة هانم توفيق حامد، مستشار النشاط الفني، بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الطلاب.



لافتة إلى أن التدريب المتواصل والمكثف كان مفتاح النجاح في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة في مسابقات عالية التنافسية.

وأشارت الدكتورة ندى محمد كمال، مستشار النشاط الثقافي، إلى أن فوز الطالبة أسماء سليمان محمود في مجال الرواية يُعد ثمرة جهد متواصل وعمل دؤوب على مدار الفترة الماضية، مؤكدة أن لدى الجامعة طاقات واعدة في مجال الكتابة الإبداعية، يتم دعمها ورعايتها من خلال الأنشطة الثقافية والبرامج التدريبية المكثفة.

جانب من المنافسات،فيتو

جانب من المنافسات،فيتو

وجرى إعداد وتدريب الطلاب المشاركين في المهرجان من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، وعيشة زين، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي، والذين قدموا كل سبل الدعم الفني واللوجستي للطلاب، مما أسهم في تحقيق هذا التميز.

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