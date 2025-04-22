الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب جامعة القناة يحصدون ثلاث جوائز في مهرجان إبداع بدورته الـ 13

جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو

 هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إبداع.  

رئيس جامعة القناة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية(صور)

جامعة القناة تنظم قافلة طبية شاملة بأبو صوير في الإسماعيلية (صور)

 وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الفوز يعكس تميز طلاب الجامعة وإبداعهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية. كما وجّه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمهرجان، ودعمه المتواصل لاكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، مؤكدًا أن "إبداع" أصبح منصة وطنية لصقل الطاقات الطلابية وتبنيها. 

 

جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو

أسماء الطلاب الفائزين بمهرجان إبداع 

وأسفرت نتائج المشاركة عن فوز الطالبة أسماء سليمان محمود بجائزة في مجال الرواية، فيما حصد الطالب شعبان جمال جائزة في مجال الإنشاد الديني الفردي، كما فاز فريق العزف الجماعي "متخصص" بجائزة التميز في مجاله، ليؤكد طلاب الجامعة حضورهم اللافت في المنافسات على مستوى الجامعات المصرية. 

 

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي بذله الطلاب والمشرفون على مدار أشهر من الاستعداد والمشاركة في مختلف مراحل المهرجان.  

كما أعلن الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن حفل ختام مهرجان إبداع سيُقام يوم الأحد الموافق 4 مايو بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو

وأشادت الدكتورة هانم توفيق حامد، مستشار النشاط الفني، بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الطلاب. 
 

لافتة إلى أن التدريب المتواصل والمكثف كان مفتاح النجاح في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة في مسابقات عالية التنافسية. 

 

وأشارت الدكتورة ندى محمد كمال، مستشار النشاط الثقافي، إلى أن فوز الطالبة أسماء سليمان محمود في مجال الرواية يُعد ثمرة جهد متواصل وعمل دؤوب على مدار الفترة الماضية، مؤكدة أن لدى الجامعة طاقات واعدة في مجال الكتابة الإبداعية، يتم دعمها ورعايتها من خلال الأنشطة الثقافية والبرامج التدريبية المكثفة. 

جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو
جانب من المنافسات،فيتو

وجرى إعداد وتدريب الطلاب المشاركين في المهرجان من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، وعيشة زين، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي، والذين قدموا كل سبل الدعم الفني واللوجستي للطلاب، مما أسهم في تحقيق هذا التميز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس مهرجان ابداع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الطلاب الفائزون بمهرجان إبداع

مواد متعلقة

تموين الإسماعيلية يكثف حملاته التفتيشية على محال بيع الأسماك المملحة (صور)

رئيس جامعة القناة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية(صور)

جامعة القناة تنظم قافلة طبية شاملة بأبو صوير في الإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة "كيف تخطط لحياتك" لطلاب الإعدادية (صور)

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية