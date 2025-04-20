جامعة القناة تنظم قافلة طبية شاملة بأبو صوير في الإسماعيلية (صور)

نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية شاملة إلى مدينة أبو صوير، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للأهالي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة.

تعزيز الدور المجتمعي

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز دورها المجتمعي من خلال توجيه قوافل متكاملة إلى المناطق المحرومة من الخدمات الصحية.



قافلة طبية شاملة بأبو صوير، فيتو

قافلة طبية شاملة بأبو صوير، فيتو

وأشار إلى أن القافلة الشاملة الاستثنائية التي نُفذت تُجسد التزام الجامعة تجاه المجتمع المحلي، وتُعد نموذجًا للتعاون بين الكليات المختلفة لخدمة المواطن المصري.

قافلة طبية شاملة بأبو صوير

وجاءت القافلة تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن القافلة استهدفت تقديم الرعاية الصحية في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب التوعية الصحية وتثقيف المواطنين.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة الطبية، فيتو

خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ371 حالة

وقدّمت كلية الطب خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ371 حالة، توزعت بواقع 74 باطنة، 26 طب الأسرة، 51 أطفال، 69 جلدية، 7 مسالك بولية، 36 رمد، 28 أنف وأذن، 58 عظام، 11 نساء وتوليد، حالة واحدة جراحة، و10 أسنان.

مشاركة كلية التمريض

كما شاركت كلية التمريض بجهودها في تثقيف 14 حالة صحيًا، حيث تم إرشادهم حول كيفية استخدام الأدوية بشكل سليم، وطرق استخدام وسائل منع الحمل، في إطار حرص القافلة على التوعية إلى جانب تقديم العلاج.

خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ371 حالة، فيتو

كلية الطب البيطري تقدم خدماتها لـ171 حالة، فيتو

كلية الطب البيطري تقدم خدماتها لـ171 حالة، فيتو

كلية الطب البيطري تقدم خدماتها لـ171 حالة

وفي الجانب البيطري، قدّمت كلية الطب البيطري خدماتها لـ171 حالة من الحيوانات، استفاد منها 35 مواطنًا، بما يعزز من صحة الثروة الحيوانية في المدينة ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي للأسر الريفية.

وشارك في تنظيم وتنفيذ القافلة أسرة "طلاب من أجل مصر"، التي كان لها دور فاعل في تسهيل العمل الميداني والتواصل مع الأهالي، بما يعكس دور الطلاب في خدمة مجتمعهم.

وقد نُظّمت القافلة الطبية الشاملة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، الذين أشرفوا على تنظيم وتنسيق أعمال القافلة بكفاءة عالية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.



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