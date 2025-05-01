الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة، رابطة الأندية عرضت 150 ألف دولار لاستيراد حكام للدوري المصري والمراقبون لم يحصلوا على مليم!

رابطة الأندية
رابطة الأندية

الدوري المصري، شهدت الساعات الماضية أزمة من العيار الثقيل، بسبب عدم حصول مراقبي مباريات الدوري المصري، على مستحقاتهم المالية منذ انطلاق الموسم الحالي، رغم الوصول للجولة 21 من المسابقة. 

الرابطة تؤخر مستحقات المراقبين رغم عرضهم 150 ألف دولار لـ 3 حكام أجانب

الغريب أن هذا الأمر يأتي رغم عرض رابطة الأندية على اتحاد الكرة تحمل تكاليف استقدام 3 أطقم حكام أجانب على هامش أزمة مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك، بتكلفة تصل إلى 150 ألف دولار (50 ألف دولار لكل مباراة) حيث عرضت الرابطة تحمل تكاليف حكام أجانب لمباريات الأهلي مع الزمالك، والزمالك مع بيراميدز، والأهلي وبيراميدز.

المفاجأة الأكبر أن مراقبي مباريات الدوري المصري يحصلون على أرقام زهيدة للغاية، حيث يحصل المراقب على ألف جنيه في المباراة الواحدة مع خصم 100 جنيه ضرائب ليصبح ما يحصل عليه المراقب في الدوري المصري 900 جنيه لكل مباراة، ورغم ذلك لم تقم الرابطة بسداد تلك المبالغ للمراقبين.

المفاجأة الأكبر أن مراقبي مباريات دوري المحترفين وكأس مصر وهي البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة، يحصلون من الجبلاية على أرقام أكبر، حيث يحصل المراقب في دوري المحترفين على 1500 جنيه للمباراة الواحدة، و2000 جنيه للمباراة في كأس مصر، ورغم ذلك حصل المراقبون على مستحقاتهم كاملة من اتحاد الكرة، وهو ما أثار تساؤلاتهم حول سر عدم قيام رابطة الأندية بسداد مستحقاتهم أسوة بالجبلاية. 

ثورة غضب بين مراقبي مباريات الدوري ضد رابطة الأندية 

قال مصدر مطلع: إن هناك حالة غضب شديدة من جانب مراقبي مباريات الدوري تجاه رابطة الأندية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مع الوصول إلى الجولة 21 من منافسات المسابقة المحلية.

وقال المصدر: رابطة الأندية سبق وأعلنت قدرتها على تحمل تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب لثلاث مباريات في الدوري وهي الأهلي والزمالك والزمالك وبيراميدز والأهلي وبيراميدز في الوقت الذي لم تسدد مستحقات مراقبي المباريات الضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه الحكام الأجانب.  

وأوضح أن رابطة الأندية تقاعست عن تسديد المستحقات المالية الخاصة بالمراقبين وهو أمر أثار غضب الجميع.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري اتحاد الكرة رابطة الأندية مراقبو مباريات الدوري كأس مصر دوري المحترفين

مواد متعلقة

بعد التواصل مع الأرصاد، رابطة الأندية تحسم مصير مباراة الأهلي وبتروجيت بسبب العاصفة

مصدر: ثورة غضب بين مراقبي مباريات الدوري ضد رابطة الأندية

ads

الأكثر قراءة

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

صحيفة برتغالية: مدرب بورتو السابق مرشح لتدريب الأهلي

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر ذي القعدة

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية