مفاجأة، رابطة الأندية عرضت 150 ألف دولار لاستيراد حكام للدوري المصري والمراقبون لم يحصلوا على مليم!

الدوري المصري، شهدت الساعات الماضية أزمة من العيار الثقيل، بسبب عدم حصول مراقبي مباريات الدوري المصري، على مستحقاتهم المالية منذ انطلاق الموسم الحالي، رغم الوصول للجولة 21 من المسابقة.

الرابطة تؤخر مستحقات المراقبين رغم عرضهم 150 ألف دولار لـ 3 حكام أجانب

الغريب أن هذا الأمر يأتي رغم عرض رابطة الأندية على اتحاد الكرة تحمل تكاليف استقدام 3 أطقم حكام أجانب على هامش أزمة مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك، بتكلفة تصل إلى 150 ألف دولار (50 ألف دولار لكل مباراة) حيث عرضت الرابطة تحمل تكاليف حكام أجانب لمباريات الأهلي مع الزمالك، والزمالك مع بيراميدز، والأهلي وبيراميدز.

المفاجأة الأكبر أن مراقبي مباريات الدوري المصري يحصلون على أرقام زهيدة للغاية، حيث يحصل المراقب على ألف جنيه في المباراة الواحدة مع خصم 100 جنيه ضرائب ليصبح ما يحصل عليه المراقب في الدوري المصري 900 جنيه لكل مباراة، ورغم ذلك لم تقم الرابطة بسداد تلك المبالغ للمراقبين.

المفاجأة الأكبر أن مراقبي مباريات دوري المحترفين وكأس مصر وهي البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة، يحصلون من الجبلاية على أرقام أكبر، حيث يحصل المراقب في دوري المحترفين على 1500 جنيه للمباراة الواحدة، و2000 جنيه للمباراة في كأس مصر، ورغم ذلك حصل المراقبون على مستحقاتهم كاملة من اتحاد الكرة، وهو ما أثار تساؤلاتهم حول سر عدم قيام رابطة الأندية بسداد مستحقاتهم أسوة بالجبلاية.

ثورة غضب بين مراقبي مباريات الدوري ضد رابطة الأندية

قال مصدر مطلع: إن هناك حالة غضب شديدة من جانب مراقبي مباريات الدوري تجاه رابطة الأندية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مع الوصول إلى الجولة 21 من منافسات المسابقة المحلية.

وقال المصدر: رابطة الأندية سبق وأعلنت قدرتها على تحمل تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب لثلاث مباريات في الدوري وهي الأهلي والزمالك والزمالك وبيراميدز والأهلي وبيراميدز في الوقت الذي لم تسدد مستحقات مراقبي المباريات الضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه الحكام الأجانب.

وأوضح أن رابطة الأندية تقاعست عن تسديد المستحقات المالية الخاصة بالمراقبين وهو أمر أثار غضب الجميع.

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