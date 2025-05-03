أخبار الرياضة اليوم: لاعب الزمالك يرد على اتهامات معاناته من إصابة مزمنة.. أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا لأول مرة بتاريخه.. وتحديد راتب خليفة كولر
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
بسبب خطأ في تطبيق القانون، الإسماعيلي يطلب رسميا إعادة مباراة سموحة
طلب النادي الإسماعيلي، إعادة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي، أمام نظيره سموحة، التي جمعتهما أمس الجمعة، الموافق 2 مايو 2025، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، بسبب خطأ في تطبيق القانون.
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض ناصر منسي مهاجم الفريق للإصابة بكدمة قوية في عظام الأنف خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.
الجفالي عن اتهامات بمعاناته من إصابة مزمنة: الرد سيكون في الملعب قريبا
رد التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ما تردد في الآونة الأخيرة عن أنه يعاني من إصابة مزمنة أبعدته عن المشاركة في المباريات مع القلعة البيضاء.
لأول مرة بتاريخه، أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا بعد الفوز على كاواساكي الياباني
توج فريق أهلي جدة السعودي، بكأس بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على نظيره كاواساكي فرونتال الياباني، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الجوهرة، في المباراة النهائية.
تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعدادا لـ البنك الأهلي بالدوري
عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
مسار يتوج بالدوري الممتاز للكرة النسائية بعد الفوز على الزمالك
توج فريق مسار ببطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية، بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، اليوم السبت، على ملعب مسار، في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري.
كم يتقاضى خليفة كولر المنتظر في الأهلي؟
الدوري المصري، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حدد بالتنسيق مع شركة الكرة قيمة راتب المدرب الجديد الذي ينتظر الإعلان عنه قريبا لخلافة مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.
انقسام داخل الزمالك حول مصير بيسيرو و3 مدربين على رادار الإدارة
تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الانقسام حول مستقبل المدير الفني الحالي، البرتغالي بيسيرو، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا وعدم ظهور الأداء المنتظر على المستوى المحلي والقاري.
هل يفعلها الأهلي مع زيزو؟ ريال مدريد يعوض ليفربول من أجل مونديال الأندية
كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قد يخسر خدمات صفقته المحتملة ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول خلال كأس العالم للأندية 2025.
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