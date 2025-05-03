الجفالي عن اتهامات بمعاناته من إصابة مزمنة: الرد سيكون في الملعب قريبا

رد التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ما تردد في الآونة الأخيرة عن أنه يعاني من إصابة مزمنة أبعدته عن المشاركة في المباريات مع القلعة البيضاء.

أحمد الجفالي

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بأن الجفالي يعاني من إصابة مزمنة بعد غيابه الطويل عن المشاركة مع القلعة البيضاء، حيث لم يشارك إلا في 37 دقيقة فقط منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

وكتب الجفالي عبر صفحته الرسمية على انستجرام:

الإصابات بتحصل لكل اللاعبين في العالم، وأنا لم أكن مصابًا من قبل، وكنت ألعب كل الماتشات بدون إصابة واحدة، ولكن مؤخرًا تنتشر الشائعات حول كثرة إصابتي مع الزمالك تصل إلى حد التسلية.

واضاف:" أحب أن أطمئن جماهير فريقي أنني في مرحلة التأهيل، والحمد لله وسأرجع ألعب بشكل طبيعي.. ووقتها الرد سيكون في الملعب.

أحمد الجفالي يواصل برنامجه التأهيلي على هامش مران الزمالك اليوم السبت

وواصل أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية، ويحرص الجهاز الطبي على تجهيز الجفالي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.