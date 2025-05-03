لأول مرة بتاريخه، أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا بعد الفوز على كاواساكي الياباني

توج فريق أهلي جدة السعودي، بكأس بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على نظيره كاواساكي فرونتال الياباني، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الجوهرة، في المباراة النهائية.

أهداف مباراة أهلي جدة وكاواساكي فرونتال الياباني

جاءت ثنائية أهلي جدة عن طريق جالينو وكيسي في الدقائق 35 و42.

تشكيل أهلي جدة ضد كاواساكي الياباني

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان أليوسكي.

في خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، روبيرتو فيرمينو.

في خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي في الدور نصف النهائي، بينما انتصر كاواساكي على النصر السعودي.

تصريحات ماتياس يايسلة قبل نهائي دوري أبطال اسيا

وصرح ماتياس يايسلة المدير الفني لفريق اتحاد جدة، خلال المؤتمر الصحفي: أشعر بالفخر الكبير بوجودي بالأهلي ووجود هذه الجماهير الرائعة.

وتابع: لا تقلقوا ولا ينبغي علينا التفكير كثيرا، جميعنا مقتنعين بأننا سنبذل أقصى جهدنا للفوز بهذه الكأس.

وأضاف: سنتعامل معهم بطريقة ناجحة واليوم سنفتح كتاب كاواساكي في النهائي وسنتمكن بمفاجأتهم وإذا التزمنا بخطتنا سيكون لدينا فرصة لتحقيق اللقب”.

وواصل المدرب الألماني حديثه: "هذا اللقب يعني لي الكثير ويعني إنجازا جديدا لي بقارة آسيا، وأنا محظوظ باللعب لفريق يحقق الانتصارات وأي فوز يعطينا الحماس، وهذا ما نبحث عنه، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه غدا.

واختتم يايسله حديثه قائلا: “من المهم جدا أن نلتزم بالنظام الذي لدينا، ويجب علينا أن نكون مركزين فقط على المباراة، ولا يوجد شيء مختلف في النهائي".

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