كم يتقاضى خليفة كولر المنتظر في الأهلي؟

الدوري المصري، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حدد بالتنسيق مع شركة الكرة قيمة راتب المدرب الجديد الذي ينتظر الإعلان عنه قريبا لخلافة مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

وأوضح أن راتب المدرب الأجنبي الجديد شهريا يتراوح ما بين ٢٥٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف يورو شهريا بجهازه المعاون الأجنبي كاملا.

وقال إن مارسيل كولر وجهازه المعاون كان يحصل على ٢٥٠ ألف يورو شهريا ومن ثم تم رفع المقابل إلى ٣٠٠ الف يورو شهريا حال العثور على مدرب جيد بالسعر السابق ذكره مؤكدا أنه في حال وجود مدرب أجنبي مميز بسعر أقل من راتب كولر فسيكون الأمر مريحا ماديا بالنسبة للنادي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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