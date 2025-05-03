هل يفعلها الأهلي مع زيزو؟ ريال مدريد يعوض ليفربول من أجل مونديال الأندية

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قد يخسر خدمات صفقته المحتملة ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول خلال كأس العالم للأندية 2025.

وفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد يحتاج للتفاوض مع ليفربول لكسب خدمات أرنولد مبكرًا، مع دفع تعويض أقل من مليون يورو والتنازل عن راتب شهر أرنولد الأخير مع ليفربول.

ارنولد

ويعد هذا الموقف مشابه لموقف أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي حسم انتقاله إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد حيث يواجه شبح الغياب عن مونديال الأندية مع القلعة الحمراء بسبب إقامة آخر مباراة الزمالك بالتزامن مع موعد سفر الأهلي للولايات المتحدة.

الشروط المطلوبة لانتقال أرنولد

ريال مدريد يجب أن يدفع تعويضًا لليفربول أقل من مليون يورو بالإضافة إلى أنه يجب على أرنولد أن يتنازل عن راتبه في شهره الأخير مع ليفربول.



ويسعى ريال مدريد للتفاوض مع ليفربول مبكرًا لضمان انتقال أرنولد في يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن أرنولد يقترب من ريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2025، مع نهاية عقده الحالي في يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.