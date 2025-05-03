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رياضة

هل يفعلها الأهلي مع زيزو؟ ريال مدريد يعوض ليفربول من أجل مونديال الأندية

أرنولد
أرنولد

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قد يخسر خدمات صفقته المحتملة ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول خلال كأس العالم للأندية 2025. 

وفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد يحتاج للتفاوض مع ليفربول لكسب خدمات أرنولد مبكرًا، مع دفع تعويض أقل من مليون يورو والتنازل عن راتب شهر أرنولد الأخير مع ليفربول.

ارنولد
ارنولد

ويعد هذا الموقف مشابه لموقف أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي حسم انتقاله إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد حيث يواجه شبح الغياب عن مونديال الأندية مع القلعة الحمراء بسبب إقامة آخر مباراة الزمالك بالتزامن مع موعد سفر الأهلي للولايات المتحدة.

الشروط المطلوبة لانتقال أرنولد

 ريال مدريد يجب أن يدفع تعويضًا لليفربول أقل من مليون يورو بالإضافة إلى أنه يجب على أرنولد أن يتنازل عن راتبه في شهره الأخير مع ليفربول.


ويسعى ريال مدريد للتفاوض مع ليفربول مبكرًا لضمان انتقال أرنولد في يونيو المقبل.

 الجدير بالذكر أن أرنولد يقترب من ريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2025، مع نهاية عقده الحالي في يونيو. 

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