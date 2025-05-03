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رياضة

انقسام داخل الزمالك حول مصير بيسيرو و3 مدربين على رادار الإدارة

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الانقسام حول مستقبل المدير الفني الحالي، البرتغالي  بيسيرو، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا وعدم ظهور الأداء المنتظر على المستوى المحلي والقاري.

وبحسب مصادر من داخل النادي، فإن هناك أصواتًا داخل الإدارة تطالب بإنهاء التعاقد مع بيسيرو بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع تزايد الانتقادات من الجماهير وعدم اقتناع البعض بخياراته الفنية في المقابل، يرى فريق آخر من المسؤولين ضرورة منحه فرصة إضافية مع تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي الوقت ذاته، بدأت لجنة الكرة في وضع قائمة أولية للمدربين المرشحين لخلافة بيسيرو في حال اتخاذ قرار برحيله، وجاء على رأس القائمة ثلاثة أسماء محلية، هم: طارق مصطفى المدير الفني الحالي لنادي البنك الأهلي والذي يمتلك خبرة أفريقية وعمل كمساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ومؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك وصاحب إنجاز الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، بالإضافة إلى خالد جلال، الذي سبق له قيادة الفريق في عدة فترات انتقالية وحقق بطولة كأس مصر.

القرار النهائي بشأن مستقبل بيسيرو من المتوقع أن يُحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم وتحديد مصير الزمالك في البطولات المحلية.

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